Dopo Frosinone–Ternana in Serie B, la terna arbitrale completamente al femminile sbarca anche in Coppa Italia. La sfida tra Napoli–Cremonese di domani alle 21 sarà diretta, infatti, da Maria Sole Ferrieri Caputi, coadiuvata da Tiziani Trasciatti e Francesca Di Monte. E adesso manca solo la Serie A ma, come già annunciato dall’AIA, arriverà ben presto.

Foto: Instagram AIA