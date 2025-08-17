Coppa Italia, sorride il Pisa di Gilardino. Battuto il Cesena ai calci di rigore (solo 3 gol su 10 tiri)
17/08/2025 | 23:02:54
Avanza il Pisa di Gilardino in Coppa Italia. I nerazzurri, neo promossi in Serie A, vincono ai calci di rigore contro il Cesena al Dino Manuzzi (c’è stata la richiesta di inversione di campo per i lavori all’Arena Garibaldi). Gara senza gol nei 90 minuti, si va quindi ai calci di rigore. Tantissimi errori in questa seria, su 10 tiri, solo 3 gol. Toscani più precisi. Due le reti, Nzola decisivo. Per il Cesena addirittura 4 sbagli. Pisa che avanza, romagnoli eliminati.
Foto: sito Pisa