Coppa Italia, si chiudono i quarti: domani Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Proseguono i quarti di finale di Coppa Italia. Napoli e Juve hanno già staccato il pass per le semifinali, in attesa di Milan-Torino (in corso di svolgimento), domani scenderanno in campo Inter e Fiorentina. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni della sfida tra nerazzurri e viola.

Scelte quasi obbligata a centrocampo per Conte, considerata anche l’assenza di Brozovic: spazio a Barella, Sensi e Borja Valero. Tra i pali Handanovic, poi in difesa possibile maglia da titolare per Ranocchia con De Vrij e Bastoni. Candreva e Biraghi sulle corsie laterali, in attacco Sanchez potrebbe affiancare Lautaro, con Lukaku che potrebbe così riposare e partire dalla panchina. Iachini potrebbe lanciare Terracciano tra i pali, i tre dietro saranno Milankovic, Ceccherini e Caceres. Sulle fasce Lirola e Dalbert, mentre in mediana spazio Benassi, Pulgar e Badelj. In attacco, Chiesa a supporto di Cutrone.

INTER-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia (Skriniar), De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Alexis Sanchez. All. Conte

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Foto: sito ufficiale Inter