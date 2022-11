Coppa Italia Serie C, la Juve NG stende il Sangiuliano City con la rete di Cudrig (1-0). E vola ai quarti

Basta un gol di Cudrig alla Juventus Next Generation per avere la meglio sul campo del Sangiuliano City. Un gol che arriva nel momento migliore dei padroni di casa anche grazie a una deviazione sfortunata di Alcibiade. La squadra lombarda reagisce e nella ripresa va più volte vicina al pareggio colpendo anche una traversa con Alcibiade a dieci dalla fine, con la Juve che poco prima aveva mancato di un soffio il raddoppio con il palo colpito da Miracoli. Nel finale il Sangiuliano chiude in 10 per l’espulsione di Zanon. Adesso i giovani bianconeri volano ai quarti di Coppa Italia di Serie C.



Sangiuliano City-Juventus NG 0-1

35’ Cudrig

Foto: Juventus NG Twitter