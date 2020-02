Coppa Italia Serie C: Juve Under 23 in finale, 4-0 alla Feralpisalò

Si è conclusa la gara valida per il ritorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra Juventus Under 23 e Feralpisalò. Si ripartiva dal 2-0 dell’andata a favore dei Leoni del Garda, ma i bianconeri pareggiano il risultato con Marchi e Zanimacchia. Poi, ai supplementari, ancora Zanimacchia e Rafia staccano il pass per la finale (Catania-Ternana l’altra semifinale).