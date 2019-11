Coppa Italia Serie C: il Catania piega la Sicula Leonzio, decide Curiale

Si conclude l’unico incontro odierno di Coppa Italia di Serie C, il Catania piega di misura la Sicula Leonzio. A decide la contesa è stato il gol di Davis Curiale siglato al minuto 30. Gli etnei avanzano e cancellano in parte il ko rimediato a Catanzaro in campionato.