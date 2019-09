Coppa Italia Serie C, il calendario della fase finale

Quest’oggi è stato ufficializzato il calendario della Fase Finale della Coppa Italia Serie C 2019–2020. Ecco il programma completo:

1° TURNO. Ecco il programma completo

QUALIFICAZIONE 09 OTTOBRE 2019

2° TURNO SEDICESIMI 06 NOVEMBRE 2019

OTTAVI DI FINALE 27 NOVEMBRE 2019

QUARTI DI FINALE 11 DICEMBRE 2019

SEMIFINALI ANDATA 29 GENNAIO 2020 RITORNO 12 FEBBRAIO 2020

FINALE ANDATA 11 MARZO 2020 RITORNO 15 APRILE 2020

FASE FINALE

Alla Fase Finale partecipano le società qualificate nella Fase Eliminatoria e le società che hanno partecipato alla Coppa Italia 2019-2020 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

PRIMO TURNO E SECONDO TURNO

Nel Primo e Secondo Turno le gare si svolgeranno con gara unica a eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

CALENDARIO PRIMO TURNO E SECONDO TURNO

In applicazione del Regolamento, si è provveduto in data odierna, presso la sede della Lega Pro, al sorteggio per la determinazione degli accoppiamenti delle 40 squadre ammesse alla Fase Finale che dovranno disputare le gare del Primo e Secondo Turno. Pertanto, si riportano le gare del Primo e Secondo Turno:

1° TURNO QUALIFICAZIONE – MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE 2019*

Gara 1 – SUDTIROL – FERALPISALO’

Gara 2 – MONZA – RENATE

Gara 3 – NOVARA – ALESSANDRIA

Gara 4 – CARPI – CARRARESE

Gara 5 – ROBUR SIENA – PONTEDERA

Gara 6 – SAMBENEDETTESE – FERMANA

Gara 7 – MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA

Gara 8 – POTENZA – RENDE 14/30

2° TURNO SEDICESIMI DI FINALE – MERCOLEDI’ 06 NOVEMBRE 2019*

PADOVA – L.R. VICENZA

TRIESTINA – VIRTUSVECOMP VERONA

Vincente Gara 1 – LECCO

Vincente Gara 2 – PRO PATRIA

JUVENTUS U23 – Vincente Gara 3

PRO VERCELLI – Vincente Gara 4

PIACENZA – IMOLESE

RAVENNA – CESENA

Vincente Gara 5 – AREZZO

VITERBESE CASTRENSE – TERAMO

TERNANA – Vincente Gara 6

AVELLINO – CAVESE

CASERTANA – Vinc. Girone “M” _ BISCEGLIE/PICERNO**

CATANZARO – Vincente Gara 7

REGGINA – Vincente Gara 8

CATANIA – SICULA LEONZIO *

La gare potranno subire variazioni di data per esigenze televisive ed in base alla programmazione delle gare del campionato.

** Girone “M” della Fase Eliminatoria di Coppa Italia Serie C 2019-2020. La gara di ritorno Bisceglie-Picerno è in programma giovedì 12 settembre 2019.

ORARIO DI INIZIO DELLE GARE

Le gare potranno essere disputate sia in orario diurno sia in notturna, negli orari fissati dalla Lega Pro. Le società ospitanti potranno richiedere alla Lega di disputare la gara in un orario da loro proposto. In tal caso, a meno di esigenze televisive che impongano il rispetto di un determinato orario, le gare avranno inizio con l’orario proposto dalla società ospitante, previa ratifica da parte della Lega. Le richieste dovranno pervenire alla Lega almeno dieci giorni prima della data fissata per l’effettuazione della gara medesima. Potranno pervenire richieste anche dopo tale termine; in tal caso sarà necessario un accordo tra le due società interessate nonché la ratifica dello stesso da parte della Lega.