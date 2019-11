Coppa Italia Serie C, i risultati delle sfide del pomeriggio

Non solo Champions League. Nel corso della giornata odierna si disputeranno anche i 32esimi di finale di Coppa Italia Serie C. Nel pomeriggio erano in programma 3 gare, da poco conclusesi. A strappare il pass sono state Piacenza, Catanzaro e Pro Vercelli che hanno avuto la meglio rispettivamente su Imolese, Monopoli e Carpi.

Piacenza*-Imolese 1-1 (4-2 dcr)

Catanzaro*-Monopoli 2-0

Pro Vercelli*-Carpi 1-0

Monza-Pro Patria ore 17.30

Viterbese-Teramo ore 18.30

Avellino-Cavese ore 20.30

Casertana-Bisceglie ore 20.30

Juventus u23-Alessandria ore 20.30

Padova-Vicenza ore 20.30

Ravenna-Cesena ore 20.30

Reggina-Potenza ore 20.30

Siena-Arezzo ore 20.30

Ternana-Fermana ore 20.30

(in grassetto le squadre qualificate)