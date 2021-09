Coppa Italia Serie C, ecco il programma delle gare del secondo turno

Si riportano le gare del Secondo Turno Eliminatorio in programma nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della Coppa Italia Serie C 2021-2022:

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021

Gruppo B

Gara S7

PIACENZA – MANTOVA Ore 20.30 “Campo Sportivo n. 1”, Fiorenzuola d’Arda (PC)*

(*) Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Coppa Italia Serie C 2021-2022.

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

Gruppo B

Gara S8

PADOVA – LEGNAGO SALUS Ore 20.00

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

Gruppo A

Gara S1

TRENTO – SEREGNO Ore 20.30

Gara S2

SUDTIROL – GIANA ERMINIO Ore 16.30

Gara S3

PRO VERCELLI – ALBINOLEFFE Ore 20.30

Gara S4

JUVENTUS U23 – FERALPISALÒ Ore 20.30

Gruppo B

Gara S5

CESENA – VIRTUS ENTELLA Ore 20.30

Gara S6

MODENA – IMOLESE Ore 15.00

Gruppo C

Gara S9

PESCARA – GROSSETO Ore 20.30

Gara S11

AVELLINO – ANCONA MATELICA Ore 20.30

Gara S12

VITERBESE – TURRIS Ore 18.00

Gruppo D

Gara S13

CATANZARO – CATANIA Ore 17.30

Gara S14

FIDELIS ANDRIA – VIRTUS FRANCAVILLA Ore 17.30

Gara S15

PALERMO – MONOPOLI Ore 15.00

Gara S16

FOGGIA – ACR MESSINA Ore 20.30

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021

Gruppo C

Gara S10

TERAMO – SIENA Ore 15.00

Modalità di svolgimento

Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.