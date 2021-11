Coppa Italia Serie C, ecco il programma delle gare degli ottavi di finale

La Serie C torna in campo con gli ottavi di finale della Coppa Italia. Le gare si disputeranno nella giornata di oggi, in caso di parità si andrà ai tempi supplementari con eventuali calci di rigore. Ecco il programma odierno:

GRUPPO A

Ore 14:30 -> AlbinoLeffe-Trento

Ore 17:00 -> SudTirol-Juventus U23

GRUPPO B

Ore 15:00 -> Modena-Piacenza

Ore 15:00 -> Padova-Entella

GRUPPO C

Ore 15:00 -> Ancona Matelica-Viterbese

Ore 20:30 -> Teramo-Pescara

GRUPPO D

Ore 14:30 -> Catanzaro-Palermo

Ore 20:30 -> Foggia-Fidelis Andria

Foto: Coppa Italia Serie C