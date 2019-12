Coppa Italia Serie C: definito il calendario delle semifinali

La Lega Pro, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le date delle semifinali di Coppa Italia della Serie C. Il sorteggio ha portato alla determinazione delle squadre che disputeranno le gare di andata in trasferta, secondo gli accoppiamenti previsti dal tabellone della Fase Finale. Questo il calendario definitivo.

Semifinale “A”

Gara di Andata – MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020

FERALPISALÒ – JUVENTUS U23

Gara di Ritorno – MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020

JUVENTUS U23 – FERALPISALÒ

Semifinale “B”

Gara di Andata – MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020

TERNANA – CATANIA

Gara di Ritorno – GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020*

CATANIA – TERNANA

*posticipo disposto in relazione alla programmazione del Campionato Serie C

Le gare di Semifinale della Coppa Italia Serie C, si legge nel comunicato, si svolgeranno con gare di Andata e Ritorno a eliminazione diretta. Al termine del turno risulterà vincente la società che avrà ottenuto, nei due incontri, il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la società che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine delle due gare, si qualificherà la società che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Qualora al termine dei due tempi supplementari perdurasse la parità nel numero di reti segnate quelle segnate dalla società ospitata avranno valore doppio. Qualora al termine dei due tempi supplementari le due società non dovessero aver segnato alcuna rete, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.