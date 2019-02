Si è appena conclusa la prima gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C e il Monza ha piegato per 1-0 l’Imolese. A decidere l’incontro è stato un gol siglato da Lora al minuto 24. I brianzoli guidati da Cristian Brocchi volano in semifinale e dovranno attendere il sorteggio per conoscere il prossimo avversario.