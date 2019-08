Coppa Italia, secondo turno: Ascoli scatenato, 5-1 alla Pro Vercelli

La Coppa Italia 2019-2020 entra nel vivo. Oggi si è disputata la prima gara valevole per il secondo turno: un super Ascoli ha schiantato la Pro Vercelli con un roboante 5-1, in gol Brosco, Da Cruz, Ardemagni e Scamacca (doppietta); di Azzi la rete della bandiera per gli ospiti. Un successo che permette all’Ascoli di volare ai 32esimi di finale. Il resto del turno si gioca domenica, di seguito il quadro completo:

SABATO

ore 18,30

Ascoli-Pro Vercelli 5-1 ()

DOMENICA

ore 18:00

Spezia-Pro Patria

ore 18:30

Chievo-Ravenna

ore 19:00

Venezia-Catania

ore 20:30

Benevento-Monza

Cittadella-Padova

Cremonese-Virtus Francavilla

Empoli-Reggina 1914

Entella-Südtirol

Frosinone-Carrarese

Monopoli-Cosenza

Perugia-Triestina

Pescara-Mantova

Pordenone-FeralpiSalò

Trapani-Piacenza

ore 20:45

Crotone-Arezzo

Juve Stabia-Imolese

Livorno-Carpi

Pisa-Potenza

Salernitana-Catanzaro