Coppa Italia, Sassuolo infallibile ai calci di rigore: eliminato lo Spezia. Neroverdi agli ottavi contro l’Atalanta

Il Sassuolo vola agli ottavi di finale di Coppa Italia! Eliminato lo Spezia dopo i calci di rigore. Partita ricca di capovolgimenti nonostante il risultato bloccato per 120′. Il tecnico neroverde ha inserito anche Bajrami, Berardi e Lauriente, ma i tre hanno prodotto solo una chance per il francese, che ha sprecato, calciando malamente da buona posizione sul fondo. Lo Spezia non è certo rimasto a guardare e ha fatto tremare Cragno più volte, sia nel primo tempo che nella ripresa: impossibile non menzionare le due opportunità capitate a Kouda, che si è visto annullare un gol per fuorigioco ed ha dovuto applaudire l’estremo difensore dei padroni di casa per una parata superlativa su un tiro che sembrava già entrato. Parità durata anche dopo i tempi supplementari con la sfida che si è decisa ai calci di rigore. Dagli undici metri sono infallibili i ragazzi di Dionisi che fanno cinque su cinque, per lo Spezia, invece, decisivo il rigore fallito da Moro (secondo nella sequenza). Il Sassuolo vince così 5-4 dopo i calci di rigore e vola agli ottavi di finale dove lo aspetta l’Atalanta.

Foto: Instagram Sassuolo