Coppa Italia: Sassuolo eliminato, al ‘Braglia’ il Modena si aggiudica il derby dell’Emilia

Si ferma ai trentaduesimi il percorso in Coppa Italia del Sassuolo. Impegnato al “Braglia” contro il Modena, la squadra guidata da Dionisi non riesce a siglare il gol del pareggio: al 90′ il risultato è 3-2 in favore del gruppo di Tesser. Dopo undici minuti dal fischio d’inizio, arriva la rete di Falcinelli, a cui fa seguito alla mezz’ora la marcatura che porta la firma di Mosti. I neroverdi accorciano le distanze nei minuti di recupero della prima frazione di gioco: Berardi dagli undici metri ipnotizza Gagno. Il Modena allunga ancora al 50′, ancora con Mosti. Quando la gara sembra esser stata messa in cassaforte dalla squadra di casa, giunge all’88’ il gol di Ayhan. Gli ultimissimi minuti di gioco vedono il forcing da parte del Sassuolo, che però deve arrendersi al triplice fischio.

Foto: Sito Modena