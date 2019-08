Coppa Italia: la Reggina va, 3-2 al Vicenza. Il quadro completo del secondo turno

Sono terminate tutte le gare valide per il primo turno della Coppa Italia 2019-2020. Oggi si è disputata la sfida tra Reggina e Vicenza, conclusa con il successo per 3-2 degli amaranto: decisiva la rete di Sounas e la doppietta di Reginaldo, per i lanerossi a segno Marotta e Giacomelli. In calce tutti gli accoppiamenti del secondo turno, con le gare che si giocheranno domenica 11 agosto.

Reggina-Vicenza 3-2 (Sounas, Reginaldo 2 – Marotta, Giacomelli)

Perugia-Triestina

Spezia-Pro Patria

Cremonese-Francavilla

Empoli-Reggina

Pescara-Mantova

Benevento-Monza

Chievo-Ravenna

Crotone-Arezzo

Pordenone-FeralpiSalò

Salernitana-Catanzaro

Juve Stabia-Imolese

Ascoli-Pro Vercelli

Trapani-Piacenza

Venezia-Catania

Frosinone-Carrarese

Cosenza-Monopoli

Entella-Sudtirol

Pisa-Potenza

Foto: Twitter ufficiale Lazio