Coppa Italia, proseguono i quarti: domani Milan-Torino, le probabili formazioni

Proseguono i quarti di finale di Coppa Italia. Napoli e Juve hanno già staccato il pass per le semifinali, domani (ore 20:45) tocca a Milan-Torino, mentre mercoledì scenderanno in campo Inter e Fiorentina. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni della sfida tra rossoneri e granata.

Pioli ha annunciato qualche cambio rispetto all’ultima gara di campionato. Il tecnico del Milan confermerà il 4-4-2, possibile esordio tra i pali per Begovic. Al centro della difesa torna titolare Musacchio, che affiancherà Romagnoli, i terzini saranno Conti e Hernandez. In mediana spazio a Bennacer e Kessie, con Castillejo e Calhanoglu sulle corsie esterne. Cambia l’attacco, con Rebic e Piatek che sostituiscono la coppia Leao-Ibrahimovic. Solito 3-4-2-1 per Mazzarri: davanti a Sirigu ci sarà il terzetto difensivo Izzo-Nkoulou-Lyanco. A centrocampo sulla fasce agiranno De Silvestri e Ola Aina, mentre in mezzo Rincon e Lukic. Verdi e Berenger pronti a innescare l’unica punta Belotti.

MILAN-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (4-4-2): Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Piatek, Rebic. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Foto: sito ufficiale Milan