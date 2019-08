Coppa Italia: Pro Vercelli e Virtus Francavilla eliminano il Rende e il Novara

Nelle gare del primo turno di Coppa Italia giocate oggi non sono mancate le sorprese. Nel primo match il Virtus Francavilla ha eliminato il Novara. I padroni di casa si sono imposti 2-1 grazie alle reti di Vazquez e Nunzella. Di Bellich il gol del momentaneo pareggio azzurro. La Virtus Francavilla se la vedrà nel prossimo turno con la Cremonese. Nell’altra gara la Pro Vercelli si è imposta solo ai supplementari contro il Rende, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. In gol Volpe e Azzi per il 2-0 finale. I piemontesi se la vedranno nel prossimo turno con l’Ascoli.

Foto: Twitter ufficiale Lega