Si sono disputate nel pomeriggio le gare valide per le semifinale di ritorno di Coppa Italia Primavera. L’Hellas Verona, grazie al 2-0 dell’andata, stacca il pass nonostante la sconfitta per 3-1 sul campo della Roma. A sfidare i gialloblu sarà la Fiorentina che, pareggiando per 2-2 a Torino contro la Juventus dopo l’1-1 dell’andata, approda in finale. Finale che si terrà il 10 aprile in gara unica.