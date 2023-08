Coppa Italia, poker dell’Udinese al Catanzaro nel segno di Lovric-Beto-Thauvin-Lucca (4-1)

L’Udinese non sbaglia il primo match stagionale e supera il primo turno di Coppa Italia grazie al 4-1 rifilato al Catanzaro. I friulani partono bene trovando subito dopo 9 minuti il vantaggio con Lovric, ma vengono raggiunti appena 180 secondi più tardi dal gol di Vandeputte. Il primo tempo si chiude sull’1-1 e i calabresi accarezzano l’idea della vittoria, ma nella ripresa la squadra di Sottil sale di giri e trova i gol vittoria con la coppia d’attacco titolare: prima Beto firma il 2-1 e al 64° Thauvin chiude la gara per il 3-1 trasformando un calcio di rigore. Prima gioia in bianconero anche per Lorenzo Lucca, che mette a segno la sua prima rete con la nuova maglia nei minuti di recupero e firma il 4-1 finale. I friulani affronteranno la vincente tra Cagliari e Palermo (in campo domani) nel secondo turno.

Foto: Instaram Udinese