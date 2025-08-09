Coppa Italia, poker della Virtus Entella alla Ternana

09/08/2025 | 22:34:15

Inizia la stagione 2025-26 in Italia con i preliminari della Coppa Italia. La Virtus Entella si impone con un secco e sonoro 4-0 sulla Ternana. Gara praticamente senza storia per la squadra di Chiavari, che la sblocca al 10′ con Russo. La Ternana resta anche in partita per un po’, ma poi nella ripresa evapora completamente con la Virtus Entella che dilaga, raddoppiando al 59′ con Franzoni, il tris al 70′ con Fumagalli e il poker al minuto 85 con Casarotto. Entella che passa il turno e che sfiderà la prossima settimana contro il Cagliari.

Foto: logo Coppa Italia