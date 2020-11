Coppa Italia: passano il turno Parma, Spezia, Cagliari e Fiorentina

Mercoledì dedicato al quarto turno di Coppa Italia, quattro le sfide in programma oltre alla non disputata Empoli-Brescia, con la vittoria a tavolino dei toscani per l’assenza degli ospiti.

Vince il Parma sul Cosenza grazie a una doppietta di Brunetta, rimonta dello Spezia che a sorpresa elimina il Bologna ai supplementari per 4-2. Il Cagliari acciuffa la qualificazione nel recupero con Sottil e la Fiorentina supera l’Udinese ai supplementari con la firma di Montiel.

Parma-Cosenza 2-1 (Brunetta 13′, 39′, Corsi 38′)

Bologna-Spezia 2-4 Dopo i tempi supplementari (Picoli 5′, Barrow 13′, Orsolini 45+1′, Farias 64′, Maggiore 100′, 119′)

Cagliari-Verona 2-1 (Cerri 30′, Colley 74′, Sottil 93′)

Udinese-Fiorentina 0-1 Dopo i tempi supplementari(Montiel 112′)

Foto: Logo Coppa Italia