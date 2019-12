Coppa Italia, ottavi di finale: la Roma a Parma, giocano in casa Milan, Inter e Juve. Il quadro completo

Dopo le gare dei sedicesimi di Coppa Italia, oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire le squadre che giocheranno in casa gli ottavi di finale. A seguire il quadro completo:

Napoli-Perugia al San Paolo

Stabiliti anche i possibili accoppiamenti per i quarti di finale: in caso di Atalanta-Cagliari la gara verrebbe giocatra al Gewiss Stadium, Inter-Fiorentina a San Siro, Milan-Genoa a Marassi, Torino-SPAL al Grande Torino e Parma-Juventus al Tardini. Se ai quarti ci fosse Udinese-Roma sarebbero i friulani a giocare in casa.