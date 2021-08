Coppa Italia, oggi si chiudono i trentaduesimi: il programma

Quest’oggi sono in programma quattro gare dei trentaduesimi di Coppa Italia. In campo tre squadre di Serie A: Bologna, Salernitana e Sampdoria. La squadra di Mihajlovic giocherà in casa contro la Ternana (ore 18) mentre i granata dovranno vedersela contro la Reggina (ore 20.45). Per il club del presidente Ferrero ci sarà la sfida contro l’Alessandria (ore 21). Di seguito tutto il programma:

CROTONE – BRESCIA (ore 17.45)

BOLOGNA – TERNANA (ore 18)

SALERNITANA – REGGINA (ore 20.45)

SAMPDORIA – ALESSANDRIA (ore 21)

Foto: Logo Coppa Italia