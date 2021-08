Coppa Italia, oggi altre quattro gare di trentaduesimi: il programma

Quest’oggi sono in programma quattro gare dei trentaduesimi di Coppa Italia. In campo tre squadre di Serie A: Empoli, Venezia e Torino. I toscani giocheranno al Castellani contro la Reggina (ore 17.45). I Veneti, invece, sfideranno in casa il Frosinone (20.45). I granata, infine, se la vedranno con la Cremonese allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’altro match in scaletta è quello tra Parma e Lecce (18).

Foto: Logo Coppa Italia