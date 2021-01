Coppa Italia: Napoli-Spezia, le ultime sulle probabili formazioni

Napoli e Spezia si giocheranno questa sera allo stadio Maradona l’ultimo posto nelle semifinali di Coppa Italia. Chi passerà dovrà poi vedersela con l’Atalanta. Dopo le ultime prestazioni sottotono, Gattuso passa al 4-3-3, puntando sul tridente Politano-Lozano-Insigne. A centrocampo ancora Demme con Elmas accanto al solito Zielinski. Nello Spezia, confermato Krapikas in porta, ormai portiere di coppa degli spezzini e con buoni risultati. Tridente anche per Italiano, con Verde-Galabinov-Agudelo in attacco. A centrocampo Ricci con Acampora e Deiola.

Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni, Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo.

Foto: stadio Maradona