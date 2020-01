Coppa Italia: Napoli-Lazio, le ultime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per i quarti di Coppa Italia. Si parte domani con Napoli-Lazio, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gattuso deve ancora fare a meno di Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Mertens, ai quali si aggiungono Allan per un affaticamento muscolare e Younes per una contusione. Tra i pali potrebbe tornare Meret, in difesa Hysaj, Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui. A centrocampo esordio da titolare per Demme, con Zielinski e uno tra Lobotka e Fabian. In attacco con Milik e Insigne dovrebbe esserci Lozano. Inzaghi dovrebbe proporre diversi cambi, pur avendo poche alternative per le assenze di Marusic, Lukaku e Cataldi, oltre a Correa non al meglio che sarà in panchina. Possibile turnover in porta con Proto che insidia Strakosha, in difesa per la possibile assenza di Radu per una botta: Luiz Felipe e Bastos sono in vantaggio su Patric per i due posti al fianco di Acerbi. A centrocampo rientra Lulic mentre resterà fuori Luis Alberto, che sarà rimpiazzato da Parolo. In attacco la coppia Caicedo-Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (Fabian Ruiz), Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Foto: Twitter ufficiale Napoli