Coppa Italia: Milan-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani si gioca la seconda gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. In campo Milan e Juve, fischio d’inizio a San Siro alle ore 20:45. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Pioli sembra intenzionato a confermare gran parte dei titolari del derby. Tra i pali il solito Gigio Donnarumma, al centro della difesa ancora Romagnoli e Kjaer, sulla sinistra Hernandez mentre nella corsia opposta Calabria è in vantaggio su Conti. I quattro di centrocampo saranno Castillejo, Kessie, Bennacer e Rebic, con Calhanoglu a supporto di Ibrahimovic. Sarri dovrebbe schierare Buffon in porta al posto di Szczesny, poi linea difensiva composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e De Sciglio (in vantaggio su Alex Sandro). Solito trio in mezzo al campo formato da Bentancur, Pjanic e Matuidi. Mentre in attacco Dybala è il candidato numero uno per affiancare Ronaldo, con Ramsey alle loro spalle.

MILAN-JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Juve (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Foto: sito ufficiale Milan e Juventus