Coppa Italia, Milan: agli ottavi la sfida con la Lazio

24/09/2025 | 09:59:07

Prosegue con successo il cammino del Milan di Massimiliano Allegri in Coppa Italia. I rossoneri hanno dominato la sfida, imponendosi con un netto 3-0 sul Lecce.

A dicembre la formazione milanese affronterà la Lazio di Maurizio Sarri, avversario decisamente più impegnativo rispetto a quelli superati finora. La competizione rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre: in palio c’è la possibilità di arricchire la propria bacheca e garantirsi un posto in Europa. Il Milan, però, guarda oltre e punta a centrare la qualificazione diretta alla Champions League attraverso una posizione di vertice in campionato.