Coppa Italia, lo sponsor della finale sarà una piattaforma di criptovalute

Tramite una nota ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato che la finale della Coppa Italia sarà sponsorizzata da Crypto.com. Si tratta della prima volta in assoluto che un’azienda di criptovaluta faccia un contratto di sponsorizzazione per una lega calcistica. L’accordo prevede una partnership per la finale di Coppa Italia del 19 maggio al Mapei Stadium tra Juventus e Atalanta. “Lega Serie A è orgogliosa di essere la prima Lega calcistica a siglare un contratto di sponsorizzazione con una piattaforma di criptovalute e NFT.”

Foto: Sito Lega A