Coppa Italia, lo Spezia avanza. Battuta la Sampdoria ai calci di rigore. Mascardi (2006) para due rigori

18/08/2025 | 20:43:27

Lo Spezia si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia. Battuta la Sampdoria ai calci di rigore. L’eroe è il portiere classe 2006, Diego Mascardi, all’esordio nei professionisti (seguito in particolare dal Napoli come raccontato).

Botta e risposta nel primo tempo. Vantaggio della Samp al 34′ con Henderson, il pareggio dello Spezia al 36′ con Artistico. Nella ripresa, l’equilibrio non si rompe, se non con un gol della Samp al 95′, annullato dopo 4 minuti di revisione al VAR per fuorigioco. Si va ai calci di rigore. Sbaglia subito Henderson per la Samp. Il giovane Mascardi para anche un secondo rigore e poi Salvatore Esposito manda lo Spezia al turno successivo.

Foto: Instagram personale