Coppa Italia, le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Juventus

Prendono sempre più forma gli undici che Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso metteranno in campo per la sfida di questa sera fra Juventus e Napoli valevole per la Coppa Italia.

Oltre allo squalificato Ospina, che sarà sostituito da Meret, Gattuso si affiderà al soli 4-3-3, con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, che avrebbe vinto il ballottaggio su Hysaj. A centrocampo,confermati Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco, Callejon ha vinto il ballottaggio su Politano e completerà il terzetto insieme a Insigne e Mertens. Dall’altra parte, Sarri è pronto a riconfermare l’undici che ha affrontato il Milan. Davanti a Buffon, al centro della difesa ci saranno Bonucci e De Ligt, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo, Pjanic Bentancur e Matuidi. Khedira sarà in lotta fino all’ultimo con il bosniaco per un posto da titolare, ma l’ex-Roma pare in netto vataggio. Davanti, con CR7 e Dybala, dovrebbe esserci il colombiano Cuadrado, che ha vinto il ballottaggio con Douglas Costa.

NAPOLI-JUVE, PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Juve (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic (Khedira), Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri