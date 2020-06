Coppa Italia: le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Inter

Domani toccherà a Napoli e Inter contendersi l’ultimo posto per la finalissima di Coppa Italia. Al San Paolo (fischio d’inizio alle ore 21) si parte dall’1-0 dell’andata in favore degli azzurri. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gattuso deve fare i conti con l’assenza di Manolas: in difesa, nel 4-3-3 davanti a Ospina, spazio dunque a Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Dubbio a centrocampo dove restano da valutare le condizioni di Fabian, che sembra comunque pronto per giocare dal 1′ insieme a Demme e Zielinski. In attacco, Mertens non è al meglio ma dovrebbe partire dall’inizio nel tridente completato da Politano e Insigne. Conte dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2, con Eriksen nel ruolo di trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro. Tra i pali Handanovic, linea difensiva composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Barella e Brozovic, mentre Candreva e Young agiranno sulle corsie laterali.

NAPOLI-INTER, PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter – Twitter ufficiale Napoli