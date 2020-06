Coppa Italia: le ultimissime sulle probabili formazioni di Juve-Milan

Ormai ci siamo, il countdown è partito già da un pezzo: meno di 24 ore e poi in Italia torna il calcio. E lo fa con una gara mai banale, il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juve e Milan, fischio d’inizio all’Allianz Stadium (rigorosamente a porte chiuse) alle ore 21. Si parte dall’1-1 dell’andata, con entrambe le squadre che faranno di tutto per assicurarsi la finalissima del 17 giugno.

Maurizio Sarri dovrebbe mandare in campo i suoi con il 4-3-3: in porta Szczesny, linea difensiva composta da Cuadrado (favorito su Danilo), Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. In mezzo al campo Bentancur in cabina di regia, con Khedira e Matuidi ai suoi lati. Il tridente d’attacco sarà formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Qualche problema in più per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno degli squalificati Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo, oltre all’infortunato dell’ultim’ora Musacchio. I tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al 4-4-1-1 con Donnarumma tra i pali, Conti a destra e Calabria a sinistra, poi Romagnoli e Kjaer al centro della difesa. A centrocampo Kessie e Bennacer, con Paquetà e Calhanoglu sugli esterni, mentre Bonaventura agirà alle spalle dell’unica punta Rebic.

JUVE-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (Danilo), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

MILAN (4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic. All. Pioli

Foto: sito ufficiale Milan e Juventus