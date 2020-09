Coppa Italia, le partite in programma oggi

Oggi si scende in campo per i preliminari di Coppa Italia. Ecco le partite in programma:

15:30 Piacenza-Teramo

16:00 Carpi-Casarano

16:30 Alessandria-Sambenedettese

16:30 Novara-Gelbison Cilento

17:00 Carrarese-Ambrosiana

17:00 Catanzaro-Virtus Francavilla

17:00 Livorno-Pro Patria

17:00 Pontedera-Arezzo

17:30 Bari-Trastevere Calcio

18:00 Juve Stabia-Tritium

18:00 Renate-Avellino

18:30 FeralpiSalò-ASD Pineto Calcio

18:30 Potenza-Triestina

19:00 Catania-S. N. Notaresco

19:00 Padova-Breno

20:00 Monopoli-Modena