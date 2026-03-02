Coppa Italia, le designazioni arbitrali delle semifinali di andata
02/03/2026 | 18:18:11
Sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, l’arbitro di Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani. A Gianluca Manganiello, di Pinerolo, l’altra semifinale tra Lazio e Atalanta di mercoledì. Di seguito le designazioni complete.
Como – Inter
Martedì 3/03 H. 21.00
Di Bello
Peretti – Colarossi
Iv: Zufferli
Var: Mazzoleni
Avar: Maresca
Lazio – Atalanta
Mercoledì 4/03 H. 21.00
Manganiello Bindoni – Tegoni
Iv: Sacchi J.L.
Var: Gariglio
Avar: Guida