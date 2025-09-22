TOP NEWS
Coppa Italia, le designazioni arbitrali dei sedicesimi: Milan-Lecce a Tremolada

22/09/2025 | 14:14:12

L’AIA, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso note le designazioni arbitrali per i sedicesimi della Coppa Italia.
Di seguito il comunicato ufficiale:
CAGLIARI – FROSINONE      Martedì 23/09 h. 17.00
FELICIANI
DI MONTE – ZANELLATI
IV:      COLLU
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      MERAVIGLIA
UDINESE – PALERMO      Martedì 23/09 h. 18.30
ZANOTTI
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV:      ZUFFERLI
VAR:     BARONE
AVAR:      PRONTERA
MILAN – LECCE    Martedì 23/09 h. 21.00
TREMOLADA
BAHRI – BARONE
IV:        SOZZA
VAR:      MAGGIONI
AVAR:       MAZZOLENI
PARMA – SPEZIA     Mercoledì 24/09 h. 17.00
MUCERA 
PALERMO – SANTAROSSA
IV:     CHIFFI
VAR:     GIUA
AVAR:     SANTORO
H. VERONA – VENEZIA    Mercoledì 24/09 h. 18.30
CALZAVARA
YOSHIKAWA – ZEZZA
IV:     BONACINA
VAR:    PRONTERA
AVAR:    DI PAOLO
COMO – SASSUOLO    Mercoledì 24/09 h. 21.00
TURRINI
ROSSI C. – LUCIANI
IV:     COLOMBO
VAR:     SERRA
AVAR:      PAGANESSI
GENOA – EMPOLI    Giovedì 25/09 h. 18.30
DIONISI
CECCON – BIFFI
IV:     PAIRETTO
VAR:     MARESCA
AVAR:     GARIGLIO
TORINO – PISA    Giovedì 25/09 h. 21.00
PEZZUTO
TRINCHIERI – POLITI
IV:     MANGANIELLO
VAR:      VOLPI
AVAR:       MARINI”
Foto: Sito Ufficiale AIA