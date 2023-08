Coppa Italia, la doppietta di Retegui trascina il Genoa alla vittoria contro un Modena mai domo (4-3)

Il Genoa batte 4-3 il Modena e passa al secondo turno di Coppa Italia-Frecciarossa. Dopo essere passato in vantaggio col nuovo acquisto Retegui, a segno già al 1′, i rossoblù sono infatti andati sotto a causa delle reti di Manconi al 29′ e di Tremolada al 40′. Il Grifone ha pareggiato quindi con Vasquez al 48′, per poi portarsi sul 4-2 nella ripresa grazie ai gol di Gudmundsson al 52′ (assist di Retegui) e dello stesso attaccante italo-argentino. L’ultima marcatura del match porta invece la firma di Gargiulo al 77′. Dopo questa vittoria per 4-3 contro il Modena, nel prossimo turno di Coppa Italia il Genoa di mister Gilardino sfiderà la vincitrice fra Monza e Reggiana.

Foto: Instagram Genoa