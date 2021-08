Coppa Italia: Ternana, che impresa! Passa 5-4 a Bologna, vinceva 5-1

Impresa della Ternana a Bologna nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Le Fere si impongono 5-4 al Dall’Ara, dopo essere state anche sul 5-1 al 55′. Il Bologna ha provato a reagire, sfiorando il 5-5 in diverse occasioni, ma senza riuscirci.

Ternana in vantaggio al 6′ con Agazzi. Al 10′ Donnarumma sbaglia un rigore ma l’attaccante segna di testa il raddoppio al 21′. Il Bologna riapre la gara con un gran gol di Dominguez al 38′, prima di subire il 3-1 con Peralta al 40′.

Nella ripresa, si attende la reazione del Bologna ma è la Ternana a dilagare. Al 50′ Falletti segna il 4-1 su rigore con uno scavino, al 54′ ancora Peralta insacca il gol del 5-1 che sembra chiudere i conti.

Ma il Bologna reagisce, la Ternana inizia a perdere energie e lucidità. Al 56′ segna Arnautovic il primo gol in rossoblù per il 2-5. Al 58′, il Bologna riapre i conti con Soriano.

Al 75′, rigore per i padroni di casa che Orsolini non sbaglia. E’ assalto finale. Il Bologna ci prova, prima salva Sorensen sulla linea all’88’, poi al 90′ grande parata di Iannarilli a salvare la Ternana. Iannarilli nel recupero salva in diverse circostanze il gol del 5-5.

Passa la Ternana che quindi compie l’impresa in una partita pazza e bellissima.

Foto: Twitter Ternana