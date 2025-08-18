Coppa Italia, il Verona si qualifica. Battuto il Cerignola ai calci di rigore

18/08/2025 | 20:15:15

Il Verona fatica ma raggiunge l’obiettivo. La qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. Battuto il Cerignola al Monterisi (si è giocato a campo invertito per indisponibilità del Bentegodi). Vittoria però solo ai calci di rigore. La squadra ospite era passata in vantaggio con Bradaric al minuto 55, con i padroni di casa che hanno trovato la rete del pari al primo minuto di recupero con Miguel Angel. Si va quindi ai rigori dove passano gli ospiti, con il Cerignola che fallisce due rigori con Russo e Faggioli. Serder non sbaglia il rigore decisivo e regala all’Hellas il passaggio del turno.

Foto: X Verona