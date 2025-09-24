Coppa Italia, il Venezia batte il Verona ai rigori grazie a Plizzari: agli ottavi sfiderà l’Inter
24/09/2025 | 21:08:47
Verona-Venezia finisce 0-0 nei regolamentari, gara con poche emozioni che si decide ai calci di rigori grazie a un grande Plizzari. Agli ottavi ci sarà la sfida contro l’Inter:
Questa la sequenza dei tiri dal dischetto. Parte il Verona con Kastanos: gol. Fila per il Venezia: palla all’angolino. Va Ebosse: parata di Plizzari. Yeboah spiazza Perilli. Al Musrati perfetto: palla nel sette. Svoboda: gol. Giovane: gol. Bohinen: gol. Orban: gol. Lella: gol. Venezia agli ottavi.
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager (dal 90′ Kurti), Bella-Kotchap, Ebosse; Fallou, Niasse (dall’80’ De Battisti), Al-Musrati, Yellu (dal 90′ Orban), Kastanos; Sarr (dall’80’ Giovane), Ajayi (dal 69′ Vermesan)
A disposizione: Montipò, Castagnini, Belghali, Nelsson, Pavanati, Akalé, Szimionas, Feola, Monticelli
Allenatore: Paolo Zanetti
VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Sverko (dal 46′ Sidibé), Schingtienne, Haps (dal 46′ Sagrado); Venturi (dal 74′ Svoboda), Perez (dal 65′ Hainaut), Bohinen, Lella, Compagnon; Casas (dall’83’ Yeboah), Fila
A disposizione: Stankovic, Grandi, Korac, Busio, Doumbia, Adorante, Bjarkason, Pietrelli
Allenatore: Giovanni Stroppa
