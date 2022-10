Coppa Italia, il Torino cala il poker contro il Cittadella e vola agli ottavi contro il Milan

Il Torino cala il poker e stende il Cittadella con un secco 4-0. I granata passano in vantaggio al 21′ con Radonjic che riceve sulla trequarti, avanza e scarica un siluro dalla distanza che non dà scampo a Maniero. Immediata la reazione degli ospiti che mettono in difficoltà gli uomini di Ivan Juric ma senza riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa esce il Torino che trova il gol del raddoppio al 55′ con Pellegri bravo a sfruttare l’errore di Donnarumma. Duro colpo per il Cittadella, strada in discesa per i granata. Infatti, al 76′ arriva il gol del 3-o firmato da Schuurs e al 80′ c’è spazio anche per il gol del definitivo 4-0 firmato da Zima. Termina così 4-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata volano agli ottavi di finale dove troveranno il Milan.

foto: Instagram Torino