Coppa Italia, il tabellone dei 32esimi di finale
10/08/2025 | 23:36:45
Ecco il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia dopo i risultati di oggi:
- Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18:00)
- Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18:30)
- Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20:45)
- Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21:15)
- Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18:00)
- Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18:30)
- Cagliari-Virtus Entella (16 agosto, ore 20:45)
- Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21:15)
- Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18:00)
- Parma-Pescara (17 agosto, ore 18:30)
- Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20:45)
- Milan-Bari (17 agosto, ore 21:15)
- Hellas Verona-Audace Cerignola (18 agosto, ore 18:00)
- Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18:30)
- Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20:45)
- Torino-Modena (18 agosto, ore 21:15)