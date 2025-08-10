TOP NEWS
Coppa Italia, il tabellone dei 32esimi di finale

10/08/2025 | 23:36:45

Ecco il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia dopo i risultati di oggi:

  • Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18:00)
  • Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18:30)
  • Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20:45)
  • Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21:15)
  • Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18:00)
  • Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18:30)
  • Cagliari-Virtus Entella (16 agosto, ore 20:45)
  • Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21:15)
  • Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18:00)
  • Parma-Pescara (17 agosto, ore 18:30)
  • Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20:45)
  • Milan-Bari (17 agosto, ore 21:15)
  • Hellas Verona-Audace Cerignola (18 agosto, ore 18:00)
  • Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18:30)
  • Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20:45)
  • Torino-Modena (18 agosto, ore 21:15)