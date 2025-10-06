TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Coppa Italia, il tabellone degli ottavi di finale

06/10/2025 | 18:27:12

article-post

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle gare di Coppa Italia che si giocheranno agli ottavi di Finale del torneo. Inter-Venezia fissata mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21.00. Vediamo di seguito tutte le gare.

Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00

Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00

Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00

Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00

Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00

Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00

Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
FOTO: X Lega Serie A