Coppa Italia, il tabellone degli ottavi di finale
06/10/2025 | 18:27:12
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle gare di Coppa Italia che si giocheranno agli ottavi di Finale del torneo. Inter-Venezia fissata mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21.00. Vediamo di seguito tutte le gare.
Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
