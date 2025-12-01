Coppa Italia, il tabellone degli ottavi di finale
01/12/2025 | 11:07:28
Si alza il sipario sulla Coppa Italia da domani, queste le partite in programma.
- Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
- Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
- Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
- Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
- Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
- Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
- Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
- Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
foto x lega