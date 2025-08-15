Coppa Italia, il Sassuolo piega il Catanzaro (1-0). L’Empoli elimina la Reggiana ai rigori
15/08/2025 | 20:35:26
Il Sassuolo di Grosso piega 1-0 il Catanzaro e avanza in Coppa Italia, ai neroverdi basta il gol al volo di Doig al ’32. L’Empoli passa con fatica, eliminando la Reggiana solo ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei regolamentari. Per gli emiliani in gol Gondo al 13, pareggio toscano firmato da Ilie al ’64’.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné (84′ Iannoni), Boloca (68′ Lipani), Ghion (60′ Pinamonti); Berardi, Laurienté (68′ Pierini), Fadera (60′ Volpato). In panchina: Satalino, Zacchi, Murić, Candé, Mulattieri, Pieragnolo, Paz, Idzes, Moro, Alvarez. Allenatore: Fabio Grosso
CATANZARO (4-3-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Brighenti (83′ Bettella), Di Chiara (83′ Favasuli); Petriccione (58′ Pittarello), Pontisso; Liberali (58′ D’Alessandro), Rispoli, Nuamah (90’+1 Buso); Iemmello. In panchina: Marietta, Borrelli, Bashi, Volpi, Biasci, Alesi, Paura, Seha, Cissé. Allenatore: Alberto Aquilani
FOTO: Tabellone Coppa Italia