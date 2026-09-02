Coppa Italia, il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone: agli ottavi se la vedrà con la Juventus

02/09/2026 | 17:10:37

Il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Sassuolo e Frosinone termina ai tiri di rigore. Dopo 90 minuti a buon ritmo, a passare il turno è la squadra di Aquilani, che affronterà la Juventus agli ottavi. Decisivi gli errori di Amey e Hasa dagli undici metri. Ad aprire la gara è stato Benja Dominguez, alla prima rete in maglia Sassuolo dopo l’esperienza al Bologna. Il pareggio dei ciociari, arrivato alla fine del primo tempo, è stato realizzato da Aleksa Terzic, con un mancino terra aria, appena acquistato dal Salisburgo. Nel secondo tempo vana la rete di Cichella, annullata per fallo dall’arbitro Calzavara.

Foto: Instagram Sassuolo