Coppa Italia, il programma dei 32esimi di finale. Si parte il 14 agosto
24/06/2026 | 18:00:33
La Lega Serie A ha reso noto il programma dei 32esimi di finale di Coppa Italia.
Il programma ufficiale:
Di seguito il programma completo
14/08/2026, venerdì, ore 18.00: Parma-LR Vicenza/Catania
14/08/2026, venerdì, ore 18.30: Cagliari-Arezzo/Union Brescia
14/08/2026, venerdì, ore 20.45: Monza-Avellino
14/08/2026, venerdì, ore 21.15: Fiorentina-Benevento/Ravenna
15/08/2026, sabato, ore 18.00: Catanzaro-Sudtirol
15/08/2026, sabato, ore 18.30: Udinese-Padova
15/08/2026, sabato, ore 20.45: Venezia-Modena
15/08/2026, sabato, ore 21.15: Torino-Carrarese
16/08/2026, domenica, ore 18.00: Frosinone-Juve Stabia
16/08/2026, domenica, ore 18.30: Genoa-Ascoli/Potenza
16/08/2026, domenica, ore 20.45: Hellas Verona-Virtus Entella
16/08/2026, domenica, ore 21.15: Lazio-Mantova
17/08/2026, lunedì, ore 18.00: Pisa-Empoli
17/08/2026, lunedì, ore 18.30: Sassuolo-Cesena
17/08/2026, lunedì, ore 20.45: Cremonese-Sampdoria
17/08/2026, lunedì, ore 21.15: Palermo-Lecce
Foto: logo Coppa Italia