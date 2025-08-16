Coppa Italia, il Palermo elimina la Cremonese ai rigori
16/08/2025 | 23:25:17
Concluse le gare di questa sera in Coppa Italia. L’unico successo esterno della serata è quello del Palermo che allo Zini, elimina la Cremonese ai calci di rigore. Gara che finisce 0-0 al 90′, si va quindi ai calci di rigore. Tutte e due le squadre perfette fino al quinto rigore. Ceccaroni segna il quinto per i siciliani, Johnsen sbaglia per i lombardi, con Bardi che para. Vola al turno successivo il Palermo di Pippo Inzaghi.
Foto: Instagram Palermo