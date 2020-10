Dopo aver eliminato la Triestina con un netto 3-0, il Monza super anche il Pordenone e avanza in Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dei primi 120′, la partita si è decisa ai rigori: tutti in gol per i brianzoli, decisivi gli errori di Camporese e Stefani. La squadra di Berlusconi affronterà la vincitrice di Crotone-Spal.